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Около 450 тысяч москвичей участвовали в электронных общественных обсуждениях
Фото: Pixabay/Firmbee

Около 450 тысяч москвичей участвовали в электронных общественных обсуждениях

Анастасия Волоснова

Город

Около 450 тысяч москвичей участвовали в электронных общественных обсуждениях (ЭОО) с начала их запуска в период пандемии коронавируса в апреле 2020 года. Об этом рассказали во вторник, 25 мая, в пресс-службе Москомархитектуры.

Показатели участия в ЭОО в шесть раз выше, чем число посещений очных общественных обсуждений за аналогичный период времени, уточнила заместитель председателя Москомархитектуры Анна Селина.

Она подчеркнула, что принять участие в электронных обсуждениях проще, чем в очных. Москвичам необходимо лишь зарегистрироваться на портале mos.ru и в ЭОО. По словам Селиной, власти гарантируют безопасность данных пользователей на сервисе.

— В основу инструмента заложены высокотехнологичные информационные системы, отвечающие современным требованиям информационной безопасности: технология блокчейн, программа «Антимошенник» и многоступенчатая система защиты личных данных. Все три системы обеспечивают бесперебойную и прозрачную работу инструмента, — отметила Селина.

Она уточнила, что отзыв каждого москвича становится частью неразрывной цепочки из чужих комментариев, поэтому специалисты обязательно рассмотрят каждое сообщение, пишет Интерфакс.

Ранее сообщалось, что стартовый дом по программе реновации появится в районе Филевский Парк.

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