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Около 450 тысяч москвичей участвовали в электронных общественных обсуждениях (ЭОО) с начала их запуска в период пандемии коронавируса в апреле 2020 года. Об этом рассказали во вторник, 25 мая, в пресс-службе Москомархитектуры.

Показатели участия в ЭОО в шесть раз выше, чем число посещений очных общественных обсуждений за аналогичный период времени, уточнила заместитель председателя Москомархитектуры Анна Селина.

Она подчеркнула, что принять участие в электронных обсуждениях проще, чем в очных. Москвичам необходимо лишь зарегистрироваться на портале mos.ru и в ЭОО. По словам Селиной, власти гарантируют безопасность данных пользователей на сервисе.

— В основу инструмента заложены высокотехнологичные информационные системы, отвечающие современным требованиям информационной безопасности: технология блокчейн, программа «Антимошенник» и многоступенчатая система защиты личных данных. Все три системы обеспечивают бесперебойную и прозрачную работу инструмента, — отметила Селина.

Она уточнила, что отзыв каждого москвича становится частью неразрывной цепочки из чужих комментариев, поэтому специалисты обязательно рассмотрят каждое сообщение, пишет Интерфакс.

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