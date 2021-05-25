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Музей-заповедник «Царицыно» откроет двери бесплатно 2 июня
Фото: М. Денисова / mos.ru

Музей-заповедник «Царицыно» откроет двери бесплатно 2 июня

Ольга Маркова

Культура

Музей-заповедник «Царицыно» 2 июня примет участие в акции «Московская неделя искусств». В этот день все гости музея смогут посетить его бесплатно.

Для посещения открыты все музейные пространства: Большой дворец, Оперный дом, Хлебный дом, Третий Кавалерский и Оранжерейный комплексы.

Москвичи и гости столицы смогут увидеть временные выставки и постоянные экспозиции. Например, выставку «Под маской Венеции», посвященную многогранной венецианской культуре XVIII века, выставку «Керамика. Парадоксы» о современной керамике XX–XXI веков и выставку «Зачем ребенку медведь?», где выставлены редкие глиняные игрушки XIX–XX веков.

В Большом дворце разместились постоянные экспозиции: «Царицыно Екатерины II» и «Екатерина II. Золотой век Российской империи».

Родители с детьми могут посетить «Детский музей», расположенный также в Большом дворце. Здесь же работает новая выставка «Скульптура Владимира Соскиева», посвященная творчеству народного художника Республики Северная Осетия — Алания.

В Оперном доме и Третьем Кавалерском корпусе работают выставки «Дворец во дворце» и «Дачное Царицыно».

В Царицынских оранжереях можно увидеть многочисленные растения, многие из которых цветут и плодоносят.

Для входа обязателен бесплатный билет, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Выставка «О плетении дней, месяцев и лет» откроется в Музее Скрябина

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