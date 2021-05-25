Юрист разъяснил правила приема братьев и сестер в одну школу

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Зачисление детей в первые классы начали проводить во всех российских школах. Тем временем в образовательных учреждениях с углубленным изучением нескольких предметов проходит поступление в старшие классы. Старший управляющий партнер одной из юридических компаний Петр Гусятников объяснил, какие права есть у братьев и сестер при поступлении в общеобразовательное учреждение.

— Закон, регламентирующий право детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, на преимущественный прием на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного и начального общего образований, вступил в силу в декабре 2019 года, — разъяснил адвокат.

По его словам, об этом говорится в Семейном кодексе и законе «Об образовании». Этого принципа обязаны придерживаться государственные и муниципальные школы, а также детские сады. Однако это не касается обучения в средних и старших классах. То есть если один ребенок учится в восьмом классе, а родители пытаются перевести в его школу младшего ребенка-пятиклассника, то образовательное учреждение имеет право на отказ, отмечает «МИР 24».

Эксперт также разъяснил, что отказать могут и тогда, когда ребенок обучается в школе не по прописке и в ней нет мест. Дело в том, что образовательные учреждения обязаны давать приоритет тем, кто относится к ним по территориальной принадлежности.

Источник: mir24.tv

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