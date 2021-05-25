Врач объяснила, какое влияние оказывает щитовидка на состояние здоровья человека

Фото: pixabay.com

Щитовидная железа имеет вес не больше 30 граммов, однако она оказывает мощнейшее влияние на человеческое здоровье, а также несет ответственность за большинство жизненно важных функций организма. Про особенности работы данного органа рассказала врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Елена Евдокимова.

По ее словам, нарушения в работе щитовидки, как правило, появляются из-за дефицита выработки гормонов либо, наоборот, их переизбытка. Причем этим проблемам подвергаются граждане любого возраста, однако наибольшему риску подвержены женщины, входящие в период менопаузы, беременные и подростки.

— В связи с нехваткой гормонов в человеческом организме начинается процесс нарушения обмена веществ, что плохо сказывается на нервной, сердечно-сосудистой и репродуктивной системах, а также приводит к сбоям в работе желудочно-кишечного тракта, — объяснила врач.

Она также добавила, что заболевания щитовидной железы у людей всех возрастов обычно имеют аутоиммунный характер, отмечает Nation news. Как объяснила доктор, большинство заболеваний щитовидки не имеют специфических проявлений. Врачи советуют ежегодно посещать эндокринолога, чтобы вовремя приступить к лечению в случае необходимости.

Читайте также: Эндокринолог назвала признаки, свидетельствующие о проблемах с щитовидкой