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Линдси Лохан вновь снимется в кино после перерыва в карьере
Фото: twitter.com/lindsaycrave

Линдси Лохан вновь снимется в кино после перерыва в карьере

Анастасия Колоскова

Кино

Голливудская актриса Линдси Лохан вновь появится на экранах после длительного перерыва в кинокарьере.

Известно, что новым проектом, в котором примет участие 34-летняя звезда, станет рождественская мелодрама. Лохан исполнит в ней роль избалованной богачки, которая теряет память из-за травмы головы на горнолыжном курорте. В итоге опеку над ней берут обаятельный мужчина и его дочь.

Съемки картины стартуют в ноябре, сообщает издание Variety.

Напомним, предыдущей работой Лохан была роль в фантастическом ужастике «Среди теней» 2019 года.

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