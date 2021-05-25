Манижа назвала трех своих любимчиков на Евровидении

Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

Певица Манижа, представлявшая Россию на международном песенном конкурсе Евровидение, рассказала, какие участники понравились ей больше всего.

— Топ-3 номера. Мне очень нравилась Исландия. Мне было жалко, что они сидели на карантине. Безумно классная Литва. Группа The Roop — они прямо зажигали… И, конечно, Швейцария. Швейцария меня поразила, — назвала своих фаворитов Манижа в эфире телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Напомним, на Евровидении победила группа Maneskin из Италии, набравшая 524 балла по сумме двух голосований — зрительского и жюри. Манижа завершила выступление с 204 баллами в активе и заняла девятое место.

Ранее Манижа рассказала о создании номера для Евровидения и поделилась своими планами, связанными с конкурсом.

Читайте также: «Это большой риск»: Рудковская назвала ошибку Манижи на Евровидении