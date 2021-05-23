«Это большой риск»: Рудковская назвала ошибку Манижи на Евровидении

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Продюсер Яна Рудковская прокомментировала результаты Евровидения-2021. Она отметила, что к самой Маниже вопросов нет, так как певица исполнила песню прекрасно. Но выбор композиции на русском языке, по словам продюсера, изначально был «фактором риска».

— Мы же едем на европейский конкурс. Мы на своем внутреннем конкурсе можем петь хоть на каком языке. Но приезжать в Европу и петь на русском языке — это большой риск, — цитирует Яну Рудковскую РИА Новости.

Также она отметила, что победившая на нынешнем Евровидении итальянская группа Maneskin «попала в тренд», удачно выбрав рок-направление, по которому соскучились зрители.

Напомним, финал конкурса Евровидение состоялся 23 мая. По сумме баллов жюри и зрительских голосов музыкальный конкурс выиграла Италия, набравшая 524 балла. Второе место заняла Барбара Прави из Франции с композицией «Voilа». Исполнитель из Швейцарии Gjon's Tears занял третье место.

Российская певица Манижа с 204 баллами стала девятой.

Ранее выступление Манижи на Евровидении оценили в группе «Бурановские бабушки».

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