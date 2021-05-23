Победил рок, а мы — девятые: итоги финала Евровидения-2021 в Роттердаме

Евровидение-2021 / Фото: facebook.com / Eurovision Song Contest

В Нидерландах завершился финал песенного конкурса Евровидение-2021 — победу одержала итальянская рок-группа Maneskin, исполнив песню «Zitti E Buoni». Российская участница Манижа с «Russian Woman» заняла девятое место. В минувшем году церемонию отменили из-за сложной эпидемиологической ситуации. На этот раз тоже не обошлось без ковидных последствий. Например, перед финальным концертом зрителям пришлось сдавать тесты на COVID-19, а коллектив из Исландии выступал по записи, так как у одного из членов группы тест на «корону» дал положительный результат. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные моменты из главного музыкального события Европы и узнала, как отечественные эксперты оценили выступление финалистов.

Пляски во время «чумы»

Финал Евровидения-2021 прошел 22 мая на главной арене Роттердама — «Ахой». Нидерланды приняли конкурс после того, как представитель этой страны, певец Дункан Лоуренс, в 2019 году одержал победу. По традиции он должен был выступить на гала-концерте живьем, однако положительный результат теста на COVID-19 не позволил ему это сделать.

В финал конкурса в этом году прошли вокалисты из 26 стран мира, которые отбирались во время двух полуфиналов, прошедших 18 и 20 мая. По правилам Евровидения пять стран — основателей конкурса (Германия, Великобритания, Франция, Испании и Италия) были отстранены от участия в полуфинале. В их числе и представитель Нидерландов.

По причине ковидных ограничений на главную арену песенной церемонии были допущены лишь 3,5 тысячи зрителей, что составляет пятую часть от общей вместимости зала. Кроме того, чтобы прорваться на трибуны, зрители предоставляли отрицательные тесты на коронавирус, сделанные за сутки до начала финального концерта.

Тесты проходили и сами конкурсанты Евровидения-2021, также музыкантам пришлось пройти пятидневный карантин до прилета в Роттердам.

Стоит отметить, что с прошлого года изменились многие конкурсанты, выбранные в 2020 году для участия в Евровидении-2021. Часть исполнителей поменялась. Это коснулось и России. Изначально в отборочном туре для участия в 65-м по счету конкурсе Евровидение должна была выступить группа из Санкт-Петербурга Little Big, но коллектив отказался от этой идеи, и в национальном отборе победила певица Манижа.

Кто стал фаворитом

Примечателен тот факт, что еще до озвучивания победителя песенного конкурса международные букмекерские компании назвали главным фаворитом группу Maneskin, которая представляла Италию. Дестини Чукуньере из Мальты, французская конкурсантка Барбара Прави, Go-A с Украины и швейцарский певец Gjon's Tears (Джон Мухарремай) тоже вошли в список возможных претендентов на победу.

По итогам голосования, в котором приняли участие зрители и профессиональное жюри, коллектив из Италии Maneskin набрал 524 балла, французская исполнительница Барбара Прави получила 499 баллов, а закрыл тройку победителей Gjon's Tears из Швейцарии, получив в общей сумме 432 балла.

Пришлась по вкусу Европе и композиция исландского коллектива Dadi og Gagnamagnid, чье выступление транслировалось в записи. Музыканты заняли четвертое место в таблице участников. А вот заводная мальтийская певица Дестини Чукуньере, несмотря на ожидания, заняла только седьмое место, получив 255 баллов. На пятом месте оказался коллектив с Украины, а шестыми стали финские рокеры Blind Channel.

Russian Woman

Россия в этом году с песней «Russian Woman» («Русская женщина»), которую исполнила певица Манижа, вошла в первую десятку, оказавшись на девятом месте конкурсной таблицы. Исполнительница сама написала текст для своей композиции, а музыку составили авторы Ори Авни и Ори Каплан из Израиля.

Песня россиянки посвящена социальным проблемам, стереотипам положения представительниц прекрасного пола в социуме. Большая часть текста песни звучит на русском языке, однако имеются куплеты и на английском.

Во время выступления россиянки за ее спиной транслировались видеоролики с женщинами, которые ей подпевали. Среди них немало общественных деятелей и артистов: певица Татьяна Буланова, актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, журналистка Алла Гутникова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и другие.

В ходе первого тура голосования, когда конкурсантов оценивало профессиональное жюри, Россия получила высшую оценку 12 баллов от Азербайджана, десять баллов Маниже отдали Франция, Португалия и Молдова. Восемь баллов в российскую копилку принесло жюри Нидерландов и Словении, семь баллов отдала Бельгия, Кипр оценил выступление России на шесть балов, от Финляндии и Хорватии пришло по четыре балла, по три балла — от Швейцарии и Швеции, два балла — от Греции, Исландии, Германии и Чехии, по одному баллу — от Австралии, Латвии и Северной Македонии.

В свою очередь профессиональное российское жюри высокого оценило выступление Натальи Гордиенко, представлявшей на конкурсе Молдавию. Композицию для певицы написал Филипп Киркоров, который выступил также и продюсером артистки.

По итогам первого тура наша страна заняла восьмое место. Во время второго тура были объявлены результаты зрительского голосования. И за РФ отдали свои голоса 100 человек. В целом Манижа собрала 204 очка, оказавшись на девятом месте.

При этом видео российской участницы стало самым популярным среди всех песен этого года на конкурсе. Его посмотрели в Сети более 12 миллионов пользователей.

Мнение экспертов

По словам музыкального критика Сергея Соседова, одержавшая победу рок-группа из Италии Maneskin взяла зрителей исключительно своим эпатажем, но не более.

— Они не вписывались в общие тренды, поэтому, видимо, и одержали победу. Но лично я считаю, что по-настоящему победительницей должна была стать мальтийская певица Дестини Чукуньере. У нее шикарный вокал, она выступила прекрасно, эмоционально и затмила всех. Что касается Манижы, я уже не раз говорил, что это очень слабый номер, который просто был в тренде благодаря провокационным мотивам и посылам о толерантности и стирании границ. Мой выбор — Мальта, — признался критик в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

В свою очередь музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что рад за Италию, и назвал победу Maneskin вполне заслуженной.

— На Италию многие ставили, у некоторых, как и у меня, была дилемма: Италия или Франция. Но звезды удачно сложились для рокеров, и они заслуженно уехали с победой к себе на родину, — поделился своим мнением Пригожин с «ВМ».

Продюсер также отметил, что российская участница «выложилась на все 100» и достойно представила Россию:

— Самое главное, что Манижа была понята. Пусть материал был на русском языке, но мысль и посыл были понятны европейцам. Кроме того, она хорошо исполнила номер, за что ей спасибо.

Ранее Пригожин высоко оценивал шансы россиянки попасть в финал песенного конкурса.

Читайте также: Жизнь после конкурса: что дало Евровидение своим триумфаторам