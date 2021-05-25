Манижа рассказала о создании номера для Евровидения

Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

Певица Манижа, которая представляла Россию на международном песенном конкурсе Евровидение, рассказала, как шла работа над ее конкурсным номером на песню Russian Woman.

По словам исполнительницы, она хотела показать миллионы разных сильных женщин, однако «за эти три минуты нельзя было показать еще больше».

К созданию номера Манижы привлекли около 200 женщин, найти больше участниц не удалось из-за дефицита времени: материал для конкурса требовалось заблаговременно отправить режиссеру Евровидения.

— И у нас было буквально два-четыре дня, чтобы это реализовать, — рассказала певица в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Напомним, в Евровидении победила группа Maneskin из Италии, набравшая 524 балла по сумме двух голосований — зрительского и жюри. Манижа завершила выступление с 204 баллами в активе и заняла девятое место.

Читайте также: «Не поеду во второй раз»: Манижа рассказала о своих планах после Евровидения