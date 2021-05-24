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«Не поеду во второй раз»: Манижа рассказала о своих планах после Евровидения
Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

«Не поеду во второй раз»: Манижа рассказала о своих планах после Евровидения

Михаил Алимов

Звезды

В Роттердаме 22 мая прошел финал международного песенного конкурса Евровидение. Участница из России Манижа, по результатам голосования, оказалась на девятой строчке рейтинга. Как признается сама артистка, результатом она осталась довольна.

Также певица поделилась дальнейшими планами, связанными с Евровидением.

— Нет, я не поеду во второй раз. Я поеду, если меня позовут ведущей, или сделать классную коллаборацию с Евровидением, — сказала Манижа.

В Москву исполнительница вернулась 23 мая, и, как она рассказала, ее очень радушно встретили соотечественники. На конкурсе певица стала одной из самых узнаваемых и обсуждаемых артистов, сообщает StarHit.

Напомним, что в Евровидении победила группа Maneskin из Италии, набравшая 524 балла по сумме двух голосований — зрительского и жюри. Манижа завершила выступление с 204 баллами в активе.

Выступление певицы на конкурсе в России восприняли неоднозначно, музыкальный критик Сергей Соседов ранее заявлял, что не считает данную композицию песней, а в социальных сетях происходили масштабные дискуссии по поводу выбора участника от страны.

Читайте также: Maнижа прокомментировала девятое место на Евровидении

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