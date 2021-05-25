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Мэр Риги распорядился снять флаг IIHF на городской площади
Фото: facebook.com / Посольство РФ в Риге

Мэр Риги распорядился снять флаг IIHF на городской площади

Юлия Павлушова

В мире

Мэр Риги Мартиньш Стакис поручил снять флаг Международной хоккейной федерации в городе. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Причиной послужило письмо от руководителя МХФ Рене Фазеля, который высказал недовольство из-за замены флага Белоруссии на бело-красно-белый, используемый оппозицией республики.

Отмечается, что в центре столицы Латвии представлены флаги государств, участвующих в Чемпионате мира по хоккею.

— Президент МФХ призывает восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае МФХ просит снять их флаги. Каждый должен выбрать свою сторону — жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги МХФ, — написал Мартиньш Стакис.

Ранее сообщалось, что Латвия вышлет из страны всех сотрудников посольства Белоруссии.

Читайте также: Латвия вышлет российского дипломата в знак солидарности с Чехией

БелоруссияхоккейРига
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