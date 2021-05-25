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Цены на апартаменты в Петербурге выросли на 12 процентов за три месяца 2021 года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Цены на апартаменты в Петербурге выросли на 12 процентов за три месяца 2021 года

Елена Фролова

Недвижимость

Стоимость апартаментов в Санкт-Петербурге выросла на 12 процентов за первые три месяца текущего года. Аналитики ожидают, что до конца декабря прирост составит еще около 10–15 процентов.

На данных показателях могут сказываться несколько значимых факторов. Среди них эпидемическая и экономическая обстановка в России в целом, а также в регионе в частности. Вместе с тем цены на данный вид помещений зависят от принятия федерального закона о правовом статусе апартаментов, который будет рассмотрен в сентябре 2021 года.

В настоящее время в городе на Неве и в Ленинградской области есть 50 проектов. Кроме того, в этом году уже были введены два объекта сервисного типа. По сравнению с данными 2020 года объем продаж увеличился на один процент, отмечают «Невские новости». Он составил 1,4 тысячи апартаментов.

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