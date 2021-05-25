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Программа кешбэка за отдых в детских лагерях стартовала в России
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Программа кешбэка за отдых в детских лагерях стартовала в России

Елена Фролова

Туризм

Программа детского отдыха с кешбэком начала действовать в России. Это означает, что государство будет возвращать половину от стоимости путевки в летние лагеря.

Для того чтобы стать ее участником, нужно выполнить несколько условий. В первую очередь надо зарегистрироваться на сайте программы лояльности и выбрать там необходимую путевку. Важно, что ребенок должен вернуться из летнего лагеря не позже 15 сентября.

Помимо этого, возвращенный кешбэк лучше всего оформить с помощью портала «Госуслуги». Специальная форма появится там в середине июня, когда закончится срок первой смены. Уточняется, что возврату подлежат до половины средств от стоимости путевки, но не больше 20 тысяч рублей, отмечает «МИР 24». Программа детского кешбэка будет длиться до конца октября.

Источник: mir24.tv

Читайте также: Как получить компенсацию за летний детский отдых

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