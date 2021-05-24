Как получить компенсацию за летний детский отдых

Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Со вторника, 25 мая, в России начинает действовать программа детского туристического кешбэка. С ее помощью можно вернуть до 50 процентов от стоимости путевки на отдых. Программу будут использовать около тысячи детских лагерей в разных регионах страны. «Вечерняя Москва» разбиралась, как вернуть деньги за детский отдых и что нужно знать о новой мере поддержки детского туризма.

Важно понимать, что кешбэк ограничен по сумме: компенсировать все затраты на отдых ребенка невозможно. Выплаты могут достигать 50 процентов от стоимости путевки, но не будут превышать 20 тысяч рублей. Отправить ребенка на отдых по программе можно до 15 сентября 2021 года.

Кроме того, родители, которые приобрели путевки на детский отдых до 25 мая, также смогут получить компенсацию. Кешбэк начнет действовать на территории страны с 15 июня и продлится до конца октября.

— Родители, которые приобрели путешествие в детский лагерь на летние смены 2021 года до старта программы детского туристического кешбэка, смогут подать заявки с 15 июня на сайте госуслуг, предъявив документы об оплате. Родителям вернется 50 процентов от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей, — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Как вернуть деньги

Для того чтобы вернуть деньги за поездку, нужно соблюсти ряд условий при покупке путевки. Тур должен быть оплачен по карте «Мир» и куплен в период с 18 марта по 31 августа этого года. Кроме того, поездку нужно приобретать на сайте выбранного туроператора или уполномоченного туроператором агентства, отеля или агрегатора, участвующих в программе детского туристического кешбэка. Список участников можно посмотреть на сайте мирпутешествий.рф.

Возврат денег можно получить за туристические пакеты туроператоров, в которые уже включены транспорт и проживание в отелях от двух ночей. Под транспортом в данном случае подразумевается авиаперелет, проезд на поезде или автобусе. Также кешбэк можно получить за покупку круизного или железнодорожного тура с ночевками в поезде. Вернуть деньги получится и при отдыхе ребенка дольше двух суток в классифицированных объектах размещения: в гостинице, санатории, пансионате, парк-отеле, на базе отдыха или в оздоровительных комплексах.

Важно отметить, что после приобретения тура кешбэк возвращается на карту в течение пяти рабочих дней с момента покупки. Получить субсидию родители детей могут неограниченное количество раз, при каждом новом оформлении тура: главное — выполнить условия программы.

— Если у покупателя есть сертификат на льготу для детского отдыха, вы также можете воспользоваться кешбэком. В этом случае можно получить возврат половины той суммы, которую вы самостоятельно доплачиваете к сертификату, но не более 20 тысяч рублей, — говорит Горин.

Ранее «ВМ» писала, что власти выделили на реализацию проекта детского туристического кешбэка пять миллиардов рублей. Частично возместить траты на поездки смогут порядка 357 тысяч человек.

Куда ехать?

Сегодня на сайте программы почти 50 агрегаторов, с помощью которых можно приобрести путевку на отдых. Кроме того, в списке сегодня 21 направление для поездок. Отправить ребенка в отпуск можно на Алтай, в Дагестан, Крым, Карелию, Забайкалье, Сочи, во Владикавказ или на Чукотку. Кроме того, отдохнуть можно и в Адыгее, в Великом Устюге или же в Великом Новгороде. Всего для отдыха 909 вариантов.

Как ранее писала «ВМ», в 2020 году из-за сложной эпидемической ситуации многие лагеря в России не работали. За прошлый год отдохнули 890 тысяч детей, а в 2019 году — 5,6 миллиона юных россиян с учетом пришкольных лагерей, где отдыхают около 80 процентов детей. Стоит отметить, что в 2019 году на территории страны работало 2277 стационарных загородных лагерей.

Как подчеркивает Горин, в программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря детского отдыха, но только стационарные. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания в программе не участвуют.

Этим летом детей ждут порядка 1855 стационарных лагерей. При подготовке к летнему сезону особое внимание обращается на обеспечение безопасности. Планируется, что число отдохнувших ребят в лагере будет выведено на допандемический уровень: наполненность мест отдыха доведут до 75 процентов. Этот показатель является максимально разрешенным Роспотребнадзором.

При этом во всех детских лагерях с этого сезона появятся системы тревожной сигнализации, которые при возникновении опасной ситуации вызовут силовиков. Также не реже четырех раз в день будет проводиться осмотр зданий и территорий лагерей.

Однако, как ранее писала «ВМ», почти три четверти семей с детьми школьного возраста не задумывались о том, чтобы отправлять ребенка в лагерь. Многие родители оставят детей отдыхать дома, на даче или у родственников. Поедут в лагерь дети из каждой шестой семьи. При этом 14 процентов россиян не смогли ответить, как их дети будут проводить время летом. Кроме того, больше половины жителей страны знают о компенсациях до 50 процентов от стоимости путевки в летний лагерь.

— Я уверен, так как кешбэк по путешествиям у нас востребован, увеличен размер финансирования, программа будет востребована. У нас в лагеря в среднем отправляют около двух миллионов детей в год. В этом году, думаю, будет больше с учетом снятия ограничений между регионами, — отмечает Горин.

Основной задачей детского лагеря является обеспечение полноценного отдыха ребенка. Но некоторые ребятишки психически не подготовлены к такому отдыху, поэтому пребывание в лагере может стать для них травмирующим опытом.

Существует четыре признака, по которым можно понять, что ребенка можно смело отправлять на отдых. Среди них — самостоятельность, развитые социальные навыки, умение «говорить о себе положительно» и владение собственным телом.

При развитии всех четырех аспектов личности ребенка поездка в летний лагерь не обернется кошмаром как для малыша, так и для родителей, а станет приятным и положительно запомнившимся событием в жизни.

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