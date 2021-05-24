Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Программа кешбэка по уже купленным детским путевкам начнется в России с 15 июня
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Программа кешбэка по уже купленным детским путевкам начнется в России с 15 июня

Полина Долганова

Общество

Программа кешбэка по уже купленным до 25 мая путевкам в детские лагеря будет действовать в РФ с 15 июня до конца октября. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

— По указанию президента и вашему поручению мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска программы, — пояснил вице-премьер во время совещания у главы кабмина Михаила Мишустина.

Отмечается, что старт программы кешбэка запланирован на 25 мая. Приобрести путевку можно будет до 31 августа, а вернуться из поездки до 15 сентября.

Программа предусматривает возврат 50 процентов стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. Возврату может подлежать сумма не более 20 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о туристическом кешбэке на детский отдых для тех, кто уже приобрел путевки.

Читайте также: Лето-2021: названы регионы, которые примут российских туристов

детский лагерькешбэктуристический кешбэк
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Все мнения
О проекте