Программа кешбэка по уже купленным детским путевкам начнется в России с 15 июня

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Программа кешбэка по уже купленным до 25 мая путевкам в детские лагеря будет действовать в РФ с 15 июня до конца октября. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

— По указанию президента и вашему поручению мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска программы, — пояснил вице-премьер во время совещания у главы кабмина Михаила Мишустина.

Отмечается, что старт программы кешбэка запланирован на 25 мая. Приобрести путевку можно будет до 31 августа, а вернуться из поездки до 15 сентября.

Программа предусматривает возврат 50 процентов стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. Возврату может подлежать сумма не более 20 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о туристическом кешбэке на детский отдых для тех, кто уже приобрел путевки.

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