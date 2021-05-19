Кабмин обсудит вопрос о туристическом кешбэке на уже купленные детские путевки

Фото: Пресс-служба парка Зарядье

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о туристическом кешбэке на детский отдых для тех, кто уже приобрел путевки.

— Если купили уже, давайте проработайте механизм, как поступить с теми, кто уже купил без всякого кешбэка. Я попрошу вас внимательным образом все это проработать и доложить предложения, — заявил президент во время совещания по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию.

Такая мера может позволить уже купившим путевки на летний отдых для детей воспользоваться программой детского туристического кешбэка, сообщают РИА Новости.

Программа детского туристического кешбэка заработает в России 25 мая, об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, на реализацию проекта государство выделило 5 миллиардов рублей.

В 2020 году россияне получили туристическим кешбэком от путевок внутри страны около 1,4 миллиарда рублей.

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