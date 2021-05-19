Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Кабмин обсудит вопрос о туристическом кешбэке на уже купленные детские путевки
Фото: Пресс-служба парка Зарядье

Кабмин обсудит вопрос о туристическом кешбэке на уже купленные детские путевки

Михаил Алимов

Внутренняя политика

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о туристическом кешбэке на детский отдых для тех, кто уже приобрел путевки.

— Если купили уже, давайте проработайте механизм, как поступить с теми, кто уже купил без всякого кешбэка. Я попрошу вас внимательным образом все это проработать и доложить предложения, — заявил президент во время совещания по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию.

Такая мера может позволить уже купившим путевки на летний отдых для детей воспользоваться программой детского туристического кешбэка, сообщают РИА Новости.

Программа детского туристического кешбэка заработает в России 25 мая, об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, на реализацию проекта государство выделило 5 миллиардов рублей.

В 2020 году россияне получили туристическим кешбэком от путевок внутри страны около 1,4 миллиарда рублей.

Читайте также: Минимальную стоимость тура по программе кешбэка могут снизить в РФ

детиТуризмкэшбек
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Галина Морозова
Галина Морозова

Где погулять: пять критериев, отличающих обычный парк от лесопарка

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Пора на море: как сэкономить на летнем отдыхе

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Агрессия и конфликты, которых нельзя избегать

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изгнать насилие из книг невозможно

Все мнения
О проекте