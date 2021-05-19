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Программа детского туристического кешбэка заработает 25 мая
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Программа детского туристического кешбэка заработает 25 мая

Анастасия Волоснова

Туризм

Программу детского туристического кешбэка в России откроют 25 мая 2021 года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина по итогам реализации послания Федеральному собранию в среду, 19 мая.

По предварительным расчетам, выплаты могут достигать 50 процентов от стоимости путевки, но кешбэк не должен превышать 20 тысяч рублей. Уточняется, что отправиться в поездку по программе можно будет до 15 сентября 2021 года.

Власти выделили на реализацию проекта пять миллиардов рублей. Частично возместить траты на поездки смогут порядка 357 тысяч человек.

— Мера новая и не так отработана, как туристический кешбэк. Она разворачивается практически с колес. Родители очень ждут старта этой программы... Мы готовы запустить эту меру уже 25 мая, — отметил Чернышенко.

По его словам, программу успеют подготовить до начала летних каникул. Чернышенко добавил, что присоединиться к проекту смогут все желающие. В частности, программу будут использовать около тысячи детских лагерей в разных регионах России, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «активные граждане» назвали лучшую онлайн-экскурсию по необычным историческим местам Москвы.

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