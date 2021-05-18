АТОР рассказала о предпочтениях россиян в летнем отдыхе

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Россияне бронируют летние путевки максимум за две-три недели до поездки и предпочитают дорогие объекты размещения. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе во вторник, 18 мая.

— Глубина продаж сейчас очень небольшая, максимум — две-три недели. Напомню, что в 2019 году она была от двух-трех месяцев, — рассказала Ломидзе.

В данный момент хорошо реализуются поездки на май и июнь, но динамика бронирования туров на вторую половину лета уже ускоряется, добавила исполнительный директор. Это, по словам Ломидзе, вызвано опасениями людей из-за того, что страны и регионы могут закрыться из-за коронавируса.

Россияне преимущественно покупают путевки в четырех- и пятизвездочные отели, приводит слова исполнительного директора АТОР РИА Новости.

Ранее были названы страны, которые заинтересовали россиян после возобновления авиасообщения.

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