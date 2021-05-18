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«Активные граждане» назвали лучшую онлайн-экскурсию по необычным историческим местам Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

«Активные граждане» назвали лучшую онлайн-экскурсию по необычным историческим местам Москвы

Анастасия Колоскова

Город

Голосование за лучшую онлайн-экскурсию по необычным историческим местам столицы завершилось в проекте «Активный гражданин». Победу в нем одержала прогулка по Северному речному вокзалу. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, за этот вариант проголосовали 20,69 процента «активных граждан». Всего же в голосовании приняли участие 178 998 человек.

— Экскурсия рассказывает об истории порта и архитектурных особенностях здания вокзала, по форме напоминающего плывущий корабль, — цитирует Алексея Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Он отметил, что на втором месте расположилась экскурсия по мистической Москве, которая получила 18,76 процента голосов. Третье место досталось музею-усадьбе «Кусково». За этот тур отдали голоса 15,12 процента «активных граждан».

Остальные представленные на голосовании онлайн-прогулки получили примерно равное число голосов. Среди них усадьба Орлова-Денисова (6,79 процента),здание Ссудной казны (4,34 процента), Московский театр Олега Табакова (3,16 процента), здание Синодальной типографии (3,05 процента), особняк Лопатиной (2,62 процента), доходный дом церкви Троицы на Грязех (2,58 процента). Еще 22,90 процента горожан не смогли определиться с выбором.

Попасть на виртуальные экскурсии по необычным зданиям можно на YouTube-канале Департамента культурного наследия города Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин огласил результаты голосования на название для городских ярмарок, которое состоялось на портале «Активный гражданин».

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