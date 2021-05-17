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Сергей Собянин рассказал, какое название москвичи выбрали для городских ярмарок
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал, какое название москвичи выбрали для городских ярмарок

Полина Долганова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин огласил результаты голосования на название для городских ярмарок. Опрос москвичей состоялся на портале «Активный гражданин». О результатах голосования глава города написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что в голосовании приняли участие более 160 тысяч человек. Большинство из них поддержало название «Московские ярмарки».

На данный момент в столице уже работает 45 круглогодичных ярмарок, к концу года будет открыто еще 20.

Ранее глава города рассказал о развитии зеленых зон в столице.

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«Активный гражданин»МоскваСергей Собянин
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