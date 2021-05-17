Сергей Собянин рассказал, какое название москвичи выбрали для городских ярмарок

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин огласил результаты голосования на название для городских ярмарок. Опрос москвичей состоялся на портале «Активный гражданин». О результатах голосования глава города написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что в голосовании приняли участие более 160 тысяч человек. Большинство из них поддержало название «Московские ярмарки».

На данный момент в столице уже работает 45 круглогодичных ярмарок, к концу года будет открыто еще 20.

Ранее глава города рассказал о развитии зеленых зон в столице.

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