Сергей Собянин рассказал о развитии зеленых зон в столице

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Благоустройство районов столицы начинается с зеленых зон. Об этом в воскресенье, 16 мая, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, парки являются своего рода «магнитами», которые притягивают к себе горожан. По этой причине первостепенное внимание при благоустройстве столичных территорий уделяется именно зеленым зонам.

Мэр столицы напомнил, какая работа уже была проведена для озеленения городских районов. Например, за прошедшие годы были благоустроены: территория на Ходынском поле, парк 850-летия Москвы и парк «Печатники». На данный момент ситуация с зеленым городским ландшафтом заметно улучшилась.

— Сейчас совсем другое дело. Масса спортивных и детских площадок, беговые и велосипедные дорожки, точки для пикника, променады у воды, — написал Сергей Собянин.

Также мэр отметил, что все проекты парков обсуждаются с местными жителями и в будущем еще много проектов, которые ждут своего воплощения.

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