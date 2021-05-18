Порядка 1855 стационарных детских лагерей заработают в России летом

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Нынешним летом российских детей примут порядка 1855 стационарных лагерей. При подготовке к оздоровительной кампании уделяют особое внимание безопасности. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

По словам заместителя министра просвещения Дениса Грибова, планируется вывести число отдохнувших детей на допандемический уровень. То есть наполняемость лагерей доведут до 75 процентов. Это максимально разрешенный Роспотребнадзором показатель.

Кроме того, необходимо расширить и повысить качество услуг. Для этого ведомство собирается инициировать единую программу по поддержке стационарных лагерей.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не собираются отправлять детей в лагеря отдыха.

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