Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Порядка 1855 стационарных детских лагерей заработают в России летом
Фото: Kozhokhin Alexander

Порядка 1855 стационарных детских лагерей заработают в России летом

Юлия Павлушова

Общество

Нынешним летом российских детей примут порядка 1855 стационарных лагерей. При подготовке к оздоровительной кампании уделяют особое внимание безопасности. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

По словам заместителя министра просвещения Дениса Грибова, планируется вывести число отдохнувших детей на допандемический уровень. То есть наполняемость лагерей доведут до 75 процентов. Это максимально разрешенный Роспотребнадзором показатель.

Кроме того, необходимо расширить и повысить качество услуг. Для этого ведомство собирается инициировать единую программу по поддержке стационарных лагерей.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не собираются отправлять детей в лагеря отдыха.

Читайте также: Антитеррор не по-детски: какие меры безопасности введут в российских лагерях

отдыхдетский лагерьМинпросвещения РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Рощин
Алексей Рощин

Агрессия и конфликты, которых нельзя избегать

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изгнать насилие из книг невозможно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Плохой боевик — идеальное пособие для убийц и насильников

Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Все мнения
О проекте