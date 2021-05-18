Антитеррор не по-детски: какие меры безопасности введут в российских лагерях

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Правительство России опубликовало обновленные антитеррористические требования для детских лагерей. Безопасность отдыха несовершеннолетних после трагедии в казанской гимназии № 175 будет усилена. О том, кто и как теперь будет следить за жизнью детей, — в материале «Вечерней Москвы».

Как говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина, все лагеря разделят на четыре категории. Зависеть они будут от количества отдыхающих и уровня безопасности в регионе России.

Для того чтобы определить категорию, на местном уровне соберут специальную комиссию, состоящую из представителей региональной власти, правоохранительных органов, национальной гвардии и (по согласованию) МЧС. В течение 90 дней со дня вступления постановления в силу они должны будут решить, какой объект и к чему подойдет.

При этом во всех детских лагерях, независимо от их категории, появятся системы тревожной сигнализации, способные при возникновении опасной ситуации вызвать силовиков. Также не реже четырех раз в день нужно будет проводить осмотр зданий и территорий лагерей. Для каждого объекта будет утверждена своя форма и паспорт безопасности в рамках этого же постановления. Так что же это будут за категории?

Серьезно охраняемые лагеря

К I категории отнесут объекты, расположенные в регионах, где за последний год произошло или было предпринято более пяти попыток совершения террористических актов. Кроме того, в этот же список попадут крупные лагеря или территории детского отдыха в других субъектах Федерации, если потенциальное число жертв происшествия составляет более 800 человек, а прогнозируемый материальный ущерб — выше 300 миллионов рублей.

Здесь будут самые строгие меры безопасности. Такие организации будут обязаны проводить антитеррористические учения, иметь пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении ЧП. Кроме того, здания и территории объектов должны быть оснащены системами видеонаблюдения, охранными сигнализациями и металлоискателями, КПП и особой системой охраны. Следить за безопасностью должны сотрудники частных охранных предприятий или вневедомственной охраны.

Для II категории режим безопасности чуть мягче. К ней относятся лагеря в тех регионах России, где за последние 12 месяцев произошли или были зафиксированы попытки совершить 3–4 теракта, прогнозируемое число пострадавших составляет от 300 до 800 человек, а сумма возможного материального ущерба варьируется от 150 до 300 миллионов рублей.

Тут действуют все те же условия, за исключением особой системы охраны.

Объекты с относительно мягким режимом

Лагеря III категории не обязаны иметь контрольно-пропускных пунктов и особой системы охраны. К ним относятся объекты в регионах, где зафиксированы 1–2 попытки совершения теракта, а также места отдыха несовершеннолетних с числом отдыхающих и персонала от 100 до 300 человек. Сумма возможного материального ущерба здесь составляет от 75 до 150 миллионов рублей.

И самые мягкие требования действуют для IV категории. К ним относятся небольшие стационарные места отдыха детей в регионах с нулевым показателем террористической активности за последний год. А также объекты, где потенциальное число пострадавших в результате ЧП не превышает 100 человек, а сумма возможного материального ущерба — менее 75 миллионов рублей. Они должны будут только проводить антитеррористические учения, иметь пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении ЧС.

Кроме того, теперь каждый детский лагерь обязан иметь свой паспорт безопасности. Его должны утвердить местные органы власти.

Есть, правда, в новых правилах и исключения. Они не распространяются на те объекты, которые и так охраняются войсками национальной гвардии. Также под категоризацию не попали школьные лагеря, туристические слеты, спортивные соревнования и сборы, длящиеся до семи дней.

Для реализации нужны средства

Эксперты по безопасности, опрошенные «Вечерней Москвой», отнеслись к самой идее новых правил положительно, однако, по их мнению, есть ряд нюансов. Как минимум все вышеуказанные действия требуют немалых затрат, чтобы террористические акты наподобие Керчи и Казани, повлекшие гибель значительного числа детей, не повторились.

— Я бы не стал относиться с большой долей оптимизма к тому, что сейчас принимается, — сказал президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. — В любом случае главное — человеческий фактор, который является основным, и все усилия, которые мы пытаемся сделать, требуют серьезного финансирования. Я так понимаю, (директору Федеральной службы войск национальной гвардии Виктору — прим. «ВМ») Золотову предложили заниматься проблемой охраны школ и детских садов. Но сейчас не хватает ни штата, ни денег. Только если так думать, трагедии, как в Казани, будут случаться время от времени.

Смысл идеи верный, считает руководитель Центрального исполкома общественной организации «Офицеры России», генерал-лейтенант Александр Михайлов.

— Однако ее реализация требует осмысления. Как и какими силами будет организована охрана детских лагерей? За чей счет? Все знают, что меры безопасности необходимы, но не знают, как их действительно обеспечить, — констатировал он.

Для обеспечения реальной безопасности в детских лагерях и школах нужно волевое решение органов исполнительной и законодательной власти, которое позволит выделить и людей, и деньги, уверен Сергей Гончаров. Без этого все требования — на уровне разговоров, заключил он.

Не всех под одну гребенку

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская новые правила полностью поддержала.

— Я считаю, что наличие тревожной кнопки во всех государственных и коммерческих учреждениях, которые будут обеспечивать летний отдых наших детей, — нормальное явление. Тревожная кнопка должна быть точно везде, где есть дети. Также хорошо, что лагеря разбиты по категориям. Они ведь могут быть разными — отличаться по вместимости, по оснащению, по цели, по срокам пребывания. Этот адресный подход мне нравится. Здорово, что не всех под одну гребенку, — отметила она в беседе с «ВМ».

К тому, что где-то требования строже, омбудсмен также относится положительно. В рамках обеспечения безопасности лишних мер не бывает, резюмировала Ярославская.

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