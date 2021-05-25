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Депутат Ирина Белых выступила с предложением о структуре наццентра по изучению Великой Отечественной войны
Фото: Сергей Николаев

Депутат Ирина Белых выступила с предложением о структуре наццентра по изучению Великой Отечественной войны

Павел Гриднев

Общество

Депутат Госдумы Ирина Белых рекомендовала создать в национальном центре по изучению истории Великой Отечественной войны молодежное подразделение.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по созданию национального центра по изучению истории Великой Отечественной войны с целью обеспечения координации исследовательской и просветительской деятельности различных организаций. Депутат ГД, куратор патриотического проекта «Мой район в годы войны» Ирина Белых предложила включить в структуру центра молодежное подразделение.

— Считаю инициативу президента очень своевременной и актуальной, так как сегодня в нашей стране уделяется огромное внимание изучению истории ВОВ, и эта работа требует систематизации на федеральном уровне. Большой вклад в сохранение исторической памяти вносят члены молодежных организаций, школьники, студенты и их семьи. Эта деятельность должна расширяться и поддерживаться профильными ведомствами. Как куратор проекта «Мой район в годы войны» хорошо знаю, какую большую исследовательскую работу проводят московские школьники по поиску фактов об участниках войны, об истории подвигов. Считаю необходимым создание в Центре молодежного подразделения, целью которого должна стать всесторонняя поддержка на федеральном уровне деятельности участников проекта. А также полагаю целесообразным включить в школьную программу изучение роли родного города, села в Великую Победу. Каждый школьник должен знать, какой вклад внесла его малая родина в Победу над фашизмом, — заявила Ирина Белых.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ с учетом ранее данного указания подготовить совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» при участии Ассоциации «Российское историческое общество», Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» и представить предложения по созданию национального центра по изучению истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов для обеспечения координации исследовательской и просветительской деятельности различных организаций.

Срок исполнения — 1 октября, ответственные за исполнение: премьер-министр России Михаил Мишустин, президент РАН Александр Сергеев, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, председатель РВИО Владимир Мединский.

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