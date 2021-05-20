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Депутат ГД Ирина Белых прокомментировала заявление Владимира Путина о развитии патриотических проектов
Фото: Сергей Иванов

Депутат ГД Ирина Белых прокомментировала заявление Владимира Путина о развитии патриотических проектов

Василий Плиткин

Общество

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа» заявил о необходимости продолжения работы по рассекречиванию архивных данных о Великой Отечественной войне и развитию патриотических проектов.

— Президент определил для всех нас, системно занимающихся патриотическим воспитанием, важный вектор развития в данной сфере, а также особо подчеркнул важность нашей работы в контексте «участившихся попыток оболгать и извратить историю ВОВ, — прокомментировала заявления Владимира Путина депутат Государственной Думы Ирина Белых

По ее словам, московские школьники уже давно вовлечены в образовательно-патриотические проекты.

— Например, «Мой район в годы войны» объединил в этом году уже более 40 тысяч школьников. И это только участники олимпиады! У нас уже реализуется проект, посвященный 80-летию Парада на Красной площади. Ребята работают с архивными данными, собирают истории участников этого легендарного события.Поэтому, то, о чем говорил президент, очень актуально для наших проектов: чем больше информации о Великой Отечественной войне будет в открытом доступе, тем полнее и объемнее будет реализовываться поисково-исследовательская работа, — отметила парламентарий.

Ранее Владимир Путин призвал продолжать рассекречивать архивные данные о ВОВ и развивать патриотические проекты.

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