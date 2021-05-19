Московский образовательный проект станет общероссийским

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В Центральном музее Вооруженных Сил прошла торжественная церемония награждения по итогам городского этапа олимпиады в рамках проекта «Мой район в годы войны», куратором которого является депутат Госдумы Ирина Белых. В этом том году в олимпиаде приняли участие около 40 тысяч московских школьников.

За большую работу по организации и проведению олимпиады благодарности получили наставники команд-победителей, члены оргкомитета и те, кто внес личный вклад в поддержку и развитие патриотического проекта «Мой район в годы войны» — представители департамента образования Москвы и работники учреждений культуры. Также был отмечен вклад родителей, которые активно помогали своим детям готовится к участию в Олимпиаде.

— Наши замечательные мальчишки и девчонки — московские школьники взяли на себя решение огромной задачи! Они превращаются в главных носителей информации о самой кровопролитной в мировой истории войне. Именно они работают в архивах, разговаривают со свидетелями событий — а их все меньше! Наши московские ребята рассказывают правду о нашей победе, о наших героях, о нашем характере. И это важно! Я, как взрослый человек, просто наслаждаюсь общением с ними. Какие молодцы родители, которые поддерживают эту искру в семье, как правы учителя и наставники, что не жалеют на эту работу сил и времени, — заявила на мероприятии Ирина Белых.

Достижения московских школьников получили высокую оценку на церемонии. С каждым годом количество участников проекта «Мой район в годы войны» растет, и организаторы полагают, что в дальнейшем к акциям присоединяться и другие регионы нашей страны.

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