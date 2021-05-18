Ирина Белых: Я горжусь успехами московских школьников и их стремлением увековечить подвиги наших предков

Фото: Сергей Николаев

В этом году мы отмечаем юбилей — 80 лет параду на Красной площади 7 ноября 1941 года и началу контрнаступления под Москвой. С депутатом Госдумы VI и VII созывов, куратором проекта «Мой район в годы войны» Ириной Белых мы поговорили об итогах общегородских акций «Лучшая сотня» и с «Песней к Победе!», а также о том, как урок истории в школе может объединить несколько поколений в семье.

— Ирина Викторовна, расскажите, пожалуйста, про ваш проект «Мой район в годы войны».

— Это общегородской историко-патриотический проект, который включает в себя и интерактивную карту города, где обозначены «адреса памяти»: дети вместе с учителями, наставниками, родителями проводят большую исследовательскую работу, собирая информацию об истории Великой Отечественной войны, ее участниках и всех, кто внес свой вклад в Победу. Также в рамках проекта проводятся уроки мужества в школах, творческие конкурсы. Например, «Читать. Знать. Помнить». В этом году мы провели городскую олимпиаду — новый формат образовательной активности, более адресный, чем школьная олимпиада.

— Какие еще мероприятия в рамках проекта состоялись?

— Акция «Лучшая сотня». Мы провели мероприятие уже в шестой раз. В акции принимают участие школьники только по собственному желанию, и количество участников растет из года в год. Второй год флешмоб проводился онлайн в социальных сетях. Мы показали, что соцсети — это не только площадки для развлечения или размещения откровенно деструктивного контента, но и место, где наши дети выражают благодарность победителям и демонстрируют уважение к истории своей страны.

100 лучших школьников и студентов колледжей от каждого округа Москвы 9 мая одновременно, в 12:00, опубликовали пост в VK и виртуально «возложили» цветы к мемориальному комплексу «Памятник защитникам Москвы» («Штыки»), который установлен на 40-м километре Ленинградского шоссе на въезде в Зеленоград. Они привлекли к флешмобу своих друзей, членов семьи, подписчиков. Далее к акции в 12:30 подключались директора учебных заведений и их коллеги.

Это не просто публикация изображения букета цветов — это целый рассказ, который сопровождается личными ощущениями и дополнениями каждого участника. Кроме этого, социальные сети позволяют огромному количеству людей увидеть эту информацию, пропустить ее через себя, осмыслить.

«С песней к Победе!» — эта наша акция самая трогательная! В этом году ребята вместе со своими родителями, бабушками и дедушками, учителями исполняли песню «Мы за ценой не постоим» Булата Окуджавы. На ютьюб-каналах образовательных учреждений можно посмотреть. Многие, кто видел, — не могли сдержать слез. Это так здорово, что мы даем дополнительную возможность стать семье ближе в наши победные даты. Более двухсот тысяч видеороликов, около пятисот тысяч просмотров и десятки тысяч комментариев. Все видео очень разные, но они об одном — памяти, уважении, любви к Родине и своей истории.

— Ирина Викторовна, вы заложили новые традиции празднования Дня Победы: все акции стали уже неотъемлемой частью торжественных мероприятий, таких как парад, «Бессмертный полк», салют. Но я знаю, что у вас есть и новые проекты.

— Мы постоянно трудимся над созданием новых проектов, новых форм. В этом году столица готовится отметить две важнейшие даты: 80 лет параду на Красной площади и началу контрнаступления под Москвой. Для каждого из нас это не просто параграфы в учебнике по истории: в тяжелейшие осенние дни 1941 года, когда фашистские генералы разглядывали башни Кремля в бинокли и спорили, кто первым пронесет знамена Третьего рейха по улицам Москвы, когда казалось, что удержать город уже невозможно, бойцы Красной Армии, ополченцы буквально врастали в землю, чтобы не пропустить врага. Ни на шаг. Наступление было сорвано, и скоро весь мир узнал, как Москва наносит ответный удар. Миф о непобедимости гитлеровских армий был развенчан. И это было началом нашей Победы.

Мы организовали серьезную поисково-исследовательскую работу, посвященную 80-летию парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Например, ребята ищут солдат конкретных танковых бригад, принимавших участие в параде. Мы провели первый межрегиональный телемост по промежуточным итогам поисков, изучили очень много архивных материалов, фотографий, документов, писем с фронта. Чем больше учащиеся включаются в этот процесс, тем больше они узнают, какой подвиг совершили люди нашей страны в годы Великой Отечественной войны и какой ценой была завоевана Победа. Общаясь со школьниками, участниками наших акций, я часто слышу: «Нам в школе предложили попробовать свои силы в проекте «Мой район в годы войны». Я согласился, а потом и мои родители тоже увлеклись, и теперь мы всей семьей в проекте». Объединить поколения ради сохранения нашей общей истории — что может быть сегодня важнее. Мы, взрослые, обязаны воспитать в детях уважение и любовь к своему городу, стране. Именно с этого начинается Родина.

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