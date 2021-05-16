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Ирина Белых предложила включить в обязательную школьную программу больше произведений писателей-фронтовиков
Фото: Сергей Николаев

Ирина Белых предложила включить в обязательную школьную программу больше произведений писателей-фронтовиков

Василий Плиткин

Общество

Проверка учебников истории и программа обучения в школах и колледжах на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне началась в России после послания президента Федеральному собранию.

Ирина Белых, депутат ГД РФ, куратор проекта «Мой район в годы войны» прокомментировала:

— Полностью поддерживаю проведение комплексной проверки программ обучения истории в школах и колледжах. Считаю важным не только досконально проанализировать содержание учебников, но и обратить внимание на полноту программ обучения. Совершенно недопустимо, что, например, ключевым военным этапам Великой Отечественной войны в школьном пособии отводится всего несколько абзацев.

Кроме того, полагаю, что Министерству просвещения так же нужно обратить внимание на программы обучения по литературе. На мой взгляд, в них недостаточно полно отражен вклад писателей-фронтовиков в отечественную литературу: в обязательной программе отсутствуют произведения Юлии Друниной, фрагментарно представлено творчество Константина Симонова, Василя Быкова, Виктора Астафьева, Алексея Твардовского и многих других талантливых авторов.

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школьная программалитератураВеликая Отечественная война
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