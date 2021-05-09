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Патриотический флешмоб «Лучшая сотня» прошел в школах столицы
Фото: Сергей Николаев

Патриотический флешмоб «Лучшая сотня» прошел в школах столицы

Василий Плиткин

Общество

Патриотический флешмоб «Лучшая сотня» стартовал в социальных сетях 9 мая 2021 года ровно в полдень в рамках проекта «Мой район в годы войны». Его куратором является депутат Государственной думы Ирина Белых.

— Виртуальный флешмоб — актуальный и востребованный для молодежи формат. С каждым годом к нашему проекту присоединяется все больше участников. Уверена, в будущем наши инициативы станут такой же неотъемлемой традицией праздника Победы, как парад, «Бессмертный полк» и вечерний салют, — отметила парламентарий.

В День Победы школьники, учителя и директора школ столицы опубликовали видеозаписи с возложением гвоздик к фото памятника «Защитникам Москвы». Они также разместили пост с информацией о мемориале.

Флешмоб «Лучшая сотня», как и патриотическая акция «С песней к Победе!», — новая, но уже прижившаяся традиция и знак уважения к павшим в Великой Отечественной войне, добавила Ирина Белых.

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