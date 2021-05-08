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Волонтеры — ветеранам
Фото: Сергей Николаев

Волонтеры — ветеранам

Василий Плиткин

Общество

Активисты движения «Москвичи москвичам», куратором которого является депутат Госдумы Ирина Белых, на постоянной основе оказывают адресную помощь ветеранам. В преддверии Дня Победы волонтеры поздравили участников войны и подарили им продуктовые наборы.

— Мы, представители молодого поколения, безгранично благодарны ветеранам, защитившим нашу страну. И рады, что у нас есть такая возможность лично поздравить участников войны, отдать дань уважения их подвигу. А также из первых уст услышать о тяготах сражений, примерах мужества наших предков, — подчеркнула волонтер Маргарита Дугаева.

Ветераны были тронуты визитом активистов, ведь некоторые ребята уже им давно знакомы — волонтеры на постоянной основе оказывают участникам войны, пенсионерам адресную поддержку: помогают с мелким ремонтом бытовой техники, компьютеров, делают уборку в квартирах.

Антон Антонович Козуб дошел до Германии, но, вспоминая о войне, он всегда говорит об увиденном в освобожденном Красной Армией лагере смерти Освенциме. Ветеран подчеркнул, что такое никогда не должно быть забыто.

— Спасибо ребятам за их внимание, заботу, а главное, за уважительное отношение к ветеранам и истории нашей страны. Для меня самое главное, чтобы жила память о войне, о тех, кто завоевал для мира Победу. Я уверен, что активисты движения сохранят ее и передадут своим детям и внукам, — сказал Антон Антонович.

Волонтеры с интересом выслушали рассказы ветерана о войне, рассмотрели вместе с ним фронтовые фотографии и награды. А вот от предложенного чаепития отказались: нужно многих еще успеть поздравить.

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