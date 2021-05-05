Патриотические онлайн-флешмобы для учащихся пройдут в соцсетях в преддверии Дня Победы

Фото: Сергей Николаев

В преддверии праздника Победы в соцсетях пройдут патриотические онлайн-флешмобы для учащихся «С песней к Победе!» и «Лучшая сотня». Они уже не первый год проводятся в рамках проекта «Мой район в годы войны», куратором которого является депутат Государственной думы Ирина Белых.

Акции проходят в соцсетях, в актуальном и востребованном сегодня, особенно у молодежи, формате. «Лучшая сотня» — патриотический флешмоб, цель которого — сохранение памяти о погибших и статуса мемориалов Великой Отечественной войны в сознании современных московских школьников и студентов. В этом году 9 мая в 12:00 на своих страничках в социальной сети «ВКонтакте» ребята возложат виртуальные гвоздики к изображению мемориала «Памятник защитникам Москвы» («Штыки»), а также опубликуют свой комментарий под этим постом.

Суть флешмоба «С песней к Победе!» заключается в том, чтобы учащиеся исполнили знаковую песню, записали это на видео и выложили его на сайт своего образовательного учреждения. В этом году организаторами выбрана песня Булата Окуджавы «Мы за ценой не постоим» из кинофильма «Белорусский вокзал». Такой выбор неслучаен: культовому советскому фильму, в котором прозвучала песня, ставшая гимном поколения фронтовиков, исполняется 50 лет.

— Акции «Лучшая сотня» и «С песней к Победе» уже давно стали общегородскими. Это новые, московские традиции празднования Дня Великой Победы. С каждым годом в них принимают участие все больше детей и их родителей. Формат проектов очень востребован, и возложить виртуальные гвоздики стремятся многие. Присоединяйтесь! Прочувствуйте единение и солидарность со всеми, кто гордится и чтит. Проект виртуальный, но наша память и уважение — настоящие! — сказала депутат ГД, куратор проекта «Мой район в годы войны» Ирина Белых.

Образовательно-патриотический проект «Мой район в годы войны» стартовал по инициативе Ирины Белых несколько лет назад. Он начался с онлайн-карты: школьники наносили на нее результаты своих изысканий — памятные места родного района, связанные с Великой Отечественной войной. Впоследствии проект перерос в общегородскую олимпиаду для учащихся и флешмобы, участвовать в которых можно из любого уголка страны и даже мира. Главное — быть неравнодушным к важнейшему делу сохранения памяти о героическом подвиге предков.

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