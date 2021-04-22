Завершилась школьная олимпиада в рамках проекта «Мой район в годы войны»

Фото: Сергей Иванов

В рамках проекта «Мой район в годы войны», куратором которого является депутат Государственной думы Ирина Белых, в Музее обороны Москвы прошел заключительный (городской) этап олимпиады для школьников.

Востребованный и популярный у ребят формат соревнования привлек на площадку десятки учеников, которые победили в общешкольном и окружных турах. Многие участники отметили «олимпиадную» сложность заданий, а работа в команде позволила продемонстрировать свою сплоченность.

На площадке музея ученики отвечали на вопросы о событиях в столице в годы войны, о героической обороне города, о москвичах, которые ценой своей жизни отстояли столицу и показали всему миру пример безграничной отваги и мужества.

— Музей обороны Москвы — то место, где можно прикоснуться к важнейшей части истории родного города, к судьбам людей, которые подарили нам Победу, — отметила Ирина Белых. — Детальное и кропотливое изучение своей истории — важная составляющая образовательного процесса. Также хочу отметить, что полностью поддерживаю тезис президента, прозвучавший вчера в послании Федеральному Собранию, об особом внимании к качеству учебного материала. Как куратор проекта лично сталкиваюсь с неточностями в школьных пособиях и возмутительными несоответствиями. Считаю это недопустимым!

С начала учебного года для участия в олимпиаде было подано около 7 тысяч заявок от школьных команд, а это порядка 40 тысяч детей, — рассказала Ирина Белых. — Интерес к мероприятию и нашему проекту в целом растет. Нас это очень радует, — отметила депутат.

После завершения соревнований и участники, и их наставники смогли посетить выставку и внимательно осмотреть уникальные экспонаты.

По словам директора Музея обороны Елены Серебровой, школьная олимпиада в рамках проекта «Мой район в годы войны» может и должна проводиться по всей стране, ведь у каждого, даже самого небольшого населенного пункта нашей Родины есть своя героическая страница, связанная с историей Великой Победы.

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