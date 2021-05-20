Путин призвал продолжать рассекречивать архивные данные о Великой Отечественной войне

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал продолжать работу по рассекречиванию архивных данных о Великой Отечественной войне, а также развивать такие проекты, как «Без срока давности». Об этом глава государства заявил на заседанииРоссийского оргкомитета «Победа».

По его словам, русофобы и «нечистоплотные политики» пытаются переиначить итоги войны и оправдать нацистов.

Он добавил, что Россия будет прикладывать максимум усилий, чтобы обеспечить в обществе преемственность исторической памяти.

— Приоритет здесь должен быть отдан системной работе — необходимо продолжать рассекречивать и вводить в научный оборот новые комплексы архивных документов, предоставлять гражданам новые возможности по установлению судеб боевого фронтового пути их родных, — цитирует президента РИА Новости.

Путин также заявил о необходимости развивать проект «Без срока давности», который в значительной степени влияет на выявление фактов о злодеяниях нацистов против российских граждан.

Напомним, проект «Без срока давности» посвящен сохранению исторической памяти о войне и установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений.

Ранее Владимир Путин сообщил, что попытки исказить роль СССР во Второй мировой войне преследуют цель ослабить и дискредитировать Россию. Он уточнил, что РФ становится все самостоятельней и сильнее, тем больше возникает попыток ее ослабить и дискредитировать ценности, необходимые для объединения общества.

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