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Дом-музей Чуковского пригласил на праздник семейного чтения
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Дом-музей Чуковского пригласил на праздник семейного чтения

Ольга Маркова

Культура

Дом-музей К. И. Чуковского 30 мая приглашает взрослых и детей на праздник семейного чтения «В гости к Чуковскому».

Гостей ждет приключение по мотивам романа Роберта Стивенсона, который на русский язык перевел Николай Чуковский, сын писателя.

Большая поляна перед музеем превратится в Остров сокровищ с кладами и секретами. Здесь можно будет сочинить пиратские песни, испытать судьбу на «Колесе фортуны», спрятаться в гнезде с книгами, посмотреть спектакли «Муха дель арте», «Остров сокровищ» «Как стать художником», «Кот и Шпрот» и поиграть у костра в «Крокодила».

Взрослые посетители приглашаются на моноспектакль Павла Крючкова «Серебряный век Корнея Чуковского», а также на концерт группы «XII».

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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