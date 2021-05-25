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Модель Алену Кравец госпитализировали после падения с лестницы
Фото: instagram.com/kravetsalena

Модель Алену Кравец госпитализировали после падения с лестницы

Анастасия Колоскова

Звезды

Модель Алена Кравец оказалась на больничной койке после падения с мраморной лестницы в своем особняке.

По словам 35-летней светской львицы, неприятный инцидент произошел, когда она планировала отправиться на съемку.

— Выбрала обувь на 16-сантиметровой шпильке и шелковое платье со шлейфом. Но когда спускалась с огромной мраморной лестницы моего рублевского особняка, «дыша духами и туманами», как героиня Блока, оступилась и кубарем полетела вниз, — цитирует Кравец Дни.ру.

Прибывшие на вызов медики увезли пострадавшую в больницу. Там она прошла все необходимые обследования, которые показали, что серьезных причин для опасений нет. Модель пожаловалась на боль в спине, однако заметила, что, по словам медиков, ей очень повезло, так как при подобных падениях существует риск разбиться насмерть.

Ранее Кравец заявила, что к ней с того света пришла Началова.

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