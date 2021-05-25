Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Иммунолог назвал единственный способ избавиться от постковидных осложнений
Фото: pixabay.com/ru

Иммунолог назвал единственный способ избавиться от постковидных осложнений

Виктория Федотова

Здоровье

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что переболевшим COVID-19 нужно обязательно сделать прививку, чтобы избавиться от осложнений после болезни. Он объяснил, что укусы насекомых могут быть опасны для аллергиков, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

— Поскольку аллергия является хроническим заболеванием, да еще и воспалительным, постковидная история приводит к тому, что тяжесть аллергических реакций возрастает. У всех на слуху цитокиновый шторм — это дисбаланс молекул иммунной системы, которые участвуют в воспалении. Возвращаясь к теме, аллергия — это воспаление, то есть дисбаланс цитокинов приводит к более тяжелому течению болезни, — заявил врач.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Для кого опасны укусы насекомых в этом сезоне

По словам собеседника, тема постковидных осложнений набирает обороты, врачи обсуждают ее полгода.

— Единственное, что нужно сделать тем, кто страдает от постковидного синдрома, — срочно сделать прививку первым и вторым компонентом вакцин. Вакцинация после ковида отменяет практически все осложнения, с ним связанные, — пояснил Болибок, ссылаясь на исследования зарубежных коллег.

Остаток вируса в организме будоражит иммунную систему, организм реагирует и «бросается на всех вокруг», а прививка устраняет симптоматику и снижает аллергическую реакцию, которая бывает в постковидный период. Аллергики должны озаботиться телефонами местной скорой помощи, иметь набор препаратов от аллергии.

Читайте также: Роспотребнадзор напомнил правила профилактики укусов комаров

вакцинааллергиякомментарий врача
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Все мнения
О проекте