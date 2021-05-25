Иммунолог назвал единственный способ избавиться от постковидных осложнений

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Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что переболевшим COVID-19 нужно обязательно сделать прививку, чтобы избавиться от осложнений после болезни. Он объяснил, что укусы насекомых могут быть опасны для аллергиков, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

— Поскольку аллергия является хроническим заболеванием, да еще и воспалительным, постковидная история приводит к тому, что тяжесть аллергических реакций возрастает. У всех на слуху цитокиновый шторм — это дисбаланс молекул иммунной системы, которые участвуют в воспалении. Возвращаясь к теме, аллергия — это воспаление, то есть дисбаланс цитокинов приводит к более тяжелому течению болезни, — заявил врач.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Для кого опасны укусы насекомых в этом сезоне

По словам собеседника, тема постковидных осложнений набирает обороты, врачи обсуждают ее полгода.

— Единственное, что нужно сделать тем, кто страдает от постковидного синдрома, — срочно сделать прививку первым и вторым компонентом вакцин. Вакцинация после ковида отменяет практически все осложнения, с ним связанные, — пояснил Болибок, ссылаясь на исследования зарубежных коллег.

Остаток вируса в организме будоражит иммунную систему, организм реагирует и «бросается на всех вокруг», а прививка устраняет симптоматику и снижает аллергическую реакцию, которая бывает в постковидный период. Аллергики должны озаботиться телефонами местной скорой помощи, иметь набор препаратов от аллергии.

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