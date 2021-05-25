Роспотребнадзор напомнил правила профилактики укусов комаров

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В России встречаются более сотни видов и подвидов кровососущих комаров, способных переносить инфекционные заболеваний. В Роспотребнадзоре рассказали о способах профилактики укусов этих насекомых.

Специфической профилактикой инфекций, передающихся комарами, является вакцинация. Существуют вакцины против туляремии, желтой лихорадки, лихорадки Денге и японского энцефалита.

Неспецифические профилактические мероприятия подразумевают меры по сокращению численности популяции комаров и использования средств индивидуальной защиты.

Мероприятия по снижению численности популяции комаров включают инсектицидную обработку эпидемиологически значимых участков специальными средствами, гидротехнические мероприятия, ликвидация мест выплода комаров, содержание подвальных помещений многоквартирных домов в соответствии санитарными нормами и борьба с подвальными (городскими) популяциями комаров, благоустройство территорий населенных пунктов и мест массового пребывания людей, санитарно-просветительную работу с населением.

Защита людей от укусов комарами в жилых помещениях предполагает использование противокомариных сеток на окнах и дверях, обработку помещений инсектицидными средствами, использование электрофумигаторов, обработку террас, веранд, туристических палаток противокомариными инсектицидными спиралями или стержнями.

В нежилых помещениях допускается применение инсектицидных шашек, таблеток, спиралей.

Для индивидуальной защиты от нападения комаров подходят репелленты и инсектицидно-репеллентные средства.

В местах массового нападения комаров рекомендуется носить специальную защитную одежду, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

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