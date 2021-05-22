Алкоголички и чревоугодницы: кого комары кусают первыми и чем они похожи на мужчин

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Приятную прогулку летом россиянам могут легко испортить комары. Укусы этих насекомых вызывают сильный зуд, а у кого-то даже аллергию. Как оказалось, писклявые кровопийцы во многом похожи на людей и даже имеют свои «вкусовые предпочтения». Какие интересные факты о комарах известны далеко не всем, на что больше всего падки эти насекомые и где живут самые агрессивные кровососущие — в материале «Вечерней Москвы».

Любовь к пиву и здоровым

Больше всего неприятностей россиянам приносят именно самки комаров. Только они сосут человеческую кровь для продолжения рода. Самцы же более гуманны, можно сказать, вегетарианцы, потому что питаются исключительно соком растений и нектаром. Эти неприятные для многих создания такие же метеозависимые, как и некоторые жители России! Так что по комарам даже можно определять природные катаклизмы. Например, они могут прятаться перед дождем или другой непогодой.

Еще одним интересным фактом о комарах является их необъяснимая любовь к пиву. Комарихи никогда не откажутся от крови человека, недавно выпившего этот напиток. Об этом «ВМ» рассказала доктор биологических наук, профессор алтайской госакадемии образования Людмила Комарова. По ее словам, в ходе эксперимента удалось выяснить, что после такого «меню» у этих насекомых рождается приплод с аномалиями. Например, комары с шишкообразными наростами или сросшимися усиками.

Другая комариная слабость, схожая с человеческой, — чревоугодие. Им сложно остановиться, когда становится ну очень вкусно. Как поделилась ученый, вместе со студентами они проводили опыт. Аккуратно смахивали комара с человека, чтобы тот вернулся. В итоге самка набирала столько крови, пока не лопалась, пояснила Людмила Комарова. Кстати, комарихи облетают стороной людей, у которых есть серьезные заболевания. Им нужна только вкусная и здоровая кровь.

Схожесть с мужчинами

Так как у комаров очень развиты органы химического чувства, они за версту выделяют из толпы самых вспотевших и именно к ним летят в первую очередь. Как уточнила доктор биологических наук, запах пота является самым привлекательным и любимым для комаров. Так же они, как и мужчины, падки на сексуальных женщин.

— Есть духи, которые изготавливаются на основе феромонов насекомых. Этот запах привлекает комаров. Также девушки с повышенными половыми гормонами более темпераменты и привлекательны как для мужчин, так и для комаров. Ведь мужчины обращают внимание не столько на внешне привлекательных женщины, а на тех, кто подходит им по запаху, — пояснила Людмила Комарова.

Географические особенности

У комаров есть и территориальные различия, несмотря на то что одни и те же виды встречаются в разных районах. По словам собеседницы «ВМ», например, тот же комар-пискун (Culex pipiens) обитает не только в России, но и за рубежом. Есть и специфические виды, которые характерны для определенного микроклимата региона, дополнила ученый.

— На мой взгляд, самые агрессивные комары — это те, которых мы встречали в экспедициях. Это около Телецкого и Колыванского озер. То есть в Республике Алтай и в Алтайском крае комары наиболее агрессивные. В Москве тоже много комаров-пискунов и так называемых желтолихорадочных. Они даже в подъездах и подвалах живут. Эти комары покрупнее, чем, например, в Сибири, непонятно почему. Но не такие агрессивные, — заключила профессор алтайской госакадемии образования Людмила Комарова.

Ранее энтомолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник первого МГМУ имени Сеченова Людмила Ганушкина рассказала, что в Москве этим летом не будет большого нашествия комаров. А вот в Подмосковье их ожидается «среднее количество» в июне и начале июля. Как отметила собеседница «ВМ», все будет зависеть от того, какое количество водоемов образовалось после таяния снега и дождей.

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