Роспотребнадзор рассказал, как защититься от малярии в поездках

В воскресенье, 25 апреля, будет отмечаться Всемирный день борьбы с малярией под девизом «Нулевая малярия начинается с меня» (Zero malaria starts with me). В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от этого заболевания при поездках в страны, где распространена малярия.

В 2020 году в России было зарегистрировано 58 случаев завозной малярии. За январь-февраль 2021 году зафиксировано четыре завозных случая. Случаев малярии с местной передачей не зарегистрировано.

Все случаи малярии, зарегистрированные в 2020 году, были завезены из стран дальнего зарубежья: Танзании (12 случаев) Демократической Республики Конго (пять случаев), Гвинеи и Экваториальной Гвинеи (по четыре случая), Камеруна, Нигерии, Южного Судана (по три случая), Конго, Судана, Сьерра-Леоне, Центральной Африканской Республики Эфиопии (по две случая), Анголы, Габона, Кот-д’Ивуар, Мали, Уганды, Джибути, Алжира (по одному случаю).

Завозили малярию в Россию также из стран Южной Азии (Индия, Филиппины), Южной Америки (Венесуэла, Колумбия), Океании (Папуа Новая Гвинея).

Поскольку болезнь легче предупредить, чем лечить, за неделю до выезда в тропические страны следует начинать регулярный прием противомалярийного препарата и продолжать его весь период пребывания в тропиках, а также месяц после возвращения на родину. Выбор лекарства зависит от страны пребывания, а его доза определяется врачом.

Также рекомендуется использовать средства защиты от укусов комаров: смазывать открытые части тела отпугивающими средствами, закрывать сетками или марлей окна и двери, обрабатывать помещения аэрозольными инсектицидами.

Тропическая малярия способна привести к смерти менее чем за 48 часов после появления первых симптомов и чем точнее вы будете выполнять правила профилактики малярии, тем меньше вероятность заболеть этой болезнью, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

