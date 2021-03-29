В России зарегистрирован первый ПЦР-тест на малярию

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первый в России ПЦР-тест для диагностики малярии.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, тест обладает высокой аналитической чувствительностью, позволяя выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания.

Данный метод позволяет избежать ложноположительных результатов микроскопического анализа в случае анализа препаратов крови плохого качества или специалистом с недостаточной квалификацией.

Тест может быть использован для скрининга жителей эндемичных территорий, диагностики острой и хронической стадий заболевания при завозных случаях малярии, а также как дополнительный к микроскопии метод на эндемичных по малярии территориях, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее специалист Министерства здравоохранения РФ рассказала о неврологических последствиях коронавируса.

Читайте также: В России утвердили порядок передачи данных о новых штаммах COVID-19