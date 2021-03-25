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Специалист Минздрава РФ рассказала о неврологических последствиях коронавируса
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Специалист Минздрава РФ рассказала о неврологических последствиях коронавируса

Полина Долганова

Здоровье

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова рассказала о неврологических последствиях коронавируса.

По словам эксперта, основная группа последствий заболевания — это кардиореспираторные нарушения. В эту группу входят гипоксия, нарушения бронхиального клиренса, боли в грудной клетке и в сердце, нарушения ритма.

На втором месте оказались неврологические проявления вируса, которые накапливаются с течением времени.

— Головная боль, нарушение чувствительности, нарушение обоняния и вкуса, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия — практически у 99 процентов пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, — отметила специалист в ходе пресс-конференции.

К третьей группе относятся скелетно-мышечные нарушения. Проблемы с питанием и метаболизмом входят в четвертую группу, сообщает РИА Новости.

Ранее врач рассказал, что всем переболевшим коронавирусом обязательно нужно сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок, витамины и ферритин, а также проверить работу печени, почек и оценить риск развития инсульта.

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