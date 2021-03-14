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Врач рассказал, что обязательно нужно проверить переболевшим COVID-19
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Врач рассказал, что обязательно нужно проверить переболевшим COVID-19

Елизавета Борисова

Здоровье

После перенесенной коронавирусной инфекции следует внимательно следить за своим здоровьем и тщательно проверять состояние организма. Об этом в воскресенье, 14 марта, рассказал медицинский директор Лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов.

По мнению медика, сдавать анализы и проверять состояние здоровья следует не только тем, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме, но и тем, кто проходил лечение в домашних условиях. Он призвал обратить внимание на те органы, которые вирус поражает чаще всего.

Переболевшим обязательно нужно сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок, витамины и ферритин, а также проверить работу печени, почек и оценить возможный риск развития инсульта. Данные меры помогут исключить последствия болезни и остановить остаточный воспалительный процесс в организме.

Дмитрий Денисов напомнил о необходимости проверки крови на антитела, что позволит узнать об иммунном ответе организма на перенесенную инфекцию. Также это поможет определить необходимость вакцинации от коронавируса, передает «Российская газета».

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