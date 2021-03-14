Врачи объяснили, когда можно вакцинироваться от COVID-19 соблюдающим пост людям

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Люди, которые соблюдают Великий пост, могут сделать прививку от коронавирусной инфекции, но при соблюдении ряда условий.

Врачи-диетологи считают, что вакцинироваться можно только в случае придерживания сбалансированного питания, получения нужного количества белков, витаминов, а также минеральных веществ.

Немаловажный фактор — это отсутствие хронических заболеваний.

— Есть строгий пост и нестрогий. Если человек придерживается нестрогого поста и у него продолжают сбалансированно поступать все основные питательные вещества, в том числе и белки, просто не животного, а растительного происхождения, в этом случае, если человек ничем не болеет, возможна вакцинация и на фоне поста, — цитирует ТАСС заведующую консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерину Бурляеву.

Также специалист отметила, что перед соблюдением поста необходимо проконсультироваться с врачом. Она считает, что в случае невозможности совмещения прививки и поста следует сделать выбор в пользу вакцины.

— Когда делают прививки, происходит очень большая нагрузка на белковый обмен. Организм должен выработать антитела, а они белковой природы. Белка нужно достаточно много, чтобы образовались антитела, — объяснила врач-диетолог высшей категории Елена Чедия.

Тем, кто перенес коронавирусную инфекцию в средней или тяжелой форме, врачи рекомендуют в текущем году отказаться от Великого поста.

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