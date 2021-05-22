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Эксперт рассказала, стоит ли москвичам ждать нашествия комаров летом
Фото: pixabay.com

Эксперт рассказала, стоит ли москвичам ждать нашествия комаров летом

Юлия Евграфова

Общество

В столице достаточно много заасфальтированных мест, за чистотой города следят, а в подвалах почти нет кровососущих насекомых. Благодаря этому особой проблемы с комарами в самой Москве в ближайшее время не будет, чего не скажешь о Подмосковье. Об этом «ВМ» рассказала энтомолог, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник первого МГМУ имени Сеченова Людмила Ганушкина.

— В Подмосковье будет среднее количество комаров. Дожди, конечно, были недавно. В зависимости от того, где эти водоемы сохранились и в лужах от растаявшего снега в основном сейчас идет их выплод. Поэтому там может быть большое количество комаров. В течение месяца, скорее всего. Это, как правило, сейчас один род комаров летит, так что потом будет легче. Они могут кусать июнь и начало июля. Все будет зависеть от того, какое количество водоемов образовалось после таяния снега. В самой Москве, я думаю, проблем особенных не будет, — уточнила энтомолог.

Напомним, ранее вирусолог рассказал об опасности укуса инфицированных комаров и клещей. Как оказалось, российские ученые обнаружили новые вирусы, которыми можно заразиться через укус таких насекомых. Пока вакцины от них не существует.

Читайте также: Биолог назвал эффективные и недорогие способы защиты от клещей

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