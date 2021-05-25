Дерматолог рассказала, почему нельзя использовать сметану при солнечном ожоге

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В летний период россияне много времени проводят на солнце, и в некоторых случаях это даже заканчивается ожогами. В таких ситуациях не стоит доверять народным методам и пытаться снять покраснение сметаной. Об этом «ВМ» рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

— Сметаной ни в коем случае нельзя пользоваться, можете инфекцию занести. И еще неизвестно, какого она качества и свежести. Поэтому только пантенол, причем в спрее. Есть специальные спреи после загара, которые также можно найти в аптеке, — сказала Юлия Галлямова.

По словам врача-дерматолога, жителям нашей страны, находясь на солнце, необходимо обязательно использовать фотозащитные средства. Тогда риск получения солнечного ожога будет сведен к минимуму.

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