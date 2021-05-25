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Доктор Румянцев призвал увеличить доход преподавателей медвузов и ординаторов
Фото: Ольга Макарова

Доктор Румянцев призвал увеличить доход преподавателей медвузов и ординаторов

Павел Гриднев

Общество

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев 25 мая на конгрессе «ОргЗдрав-2021» заявил о необходимости повысить оклад преподавателям медвузов и заменить стипендию учащихся ординатуры достойной зарплатой.

— Тот, кто обучает молодых медиков, везде, во всем мире является самым высокооплачиваемым врачом. А в России сейчас ситуация обратная: у него меньший оклад, чем у доктора в медучреждении. Профессора в нашей стране получают крайне низкую зарплату, непозволительно низкую. С таким подходом подготовка кадров может только ухудшаться. Вот почему так важно поднять зарплату преподавателей медицинских университетов, — отметил доктор Румянцев в своем выступлении на конгрессе.

Академик РАН также обратил внимание на низкий доход учащихся ординатуры — конечной ступени последипломного образования выпускников медвузов. Постдипломная подготовка врача занимает от двух до семи лет. Все это время ординаторы получают не зарплату, а стипендию.

— С таким смешным доходом ординаторы ищут подработку в других областях, вместо того чтобы повышать свое мастерство в медицине. Эта ситуация ухудшает качество образования молодых врачей, поэтому считаю крайне важным обеспечить на постдипломном обучении высокий доход учащихся, платить им достойную зарплату, а не жалкую стипендию, — отметил доктор Румянцев.

Ранее Румянцев говорил о необходимости увеличить расходы на здравоохранение в два раза. По его словам, рост финансирования, помимо увеличения зарплат медиков, позволит внедрять инновационные медицинские технологии, строить и оснащать современные медучреждения, что сделает медицину более эффективной и доступной пациенту.

IX Международный конгресс «ОргЗдрав-2021» проходит 25–27 мая в Москве. В онлайн-формате встреча собрала 10 тысяч участников. Главная тема конгресса — «Пандемия: перезагрузка систем здравоохранения России и мира». На 20 сессиях с докладами выступят более 100 российских и зарубежных экспертов.

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