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Бизнес-омбудсмен Титов планирует покинуть пост в 2022 году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Бизнес-омбудсмен Титов планирует покинуть пост в 2022 году

Иван Юминов

Экономика

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов планирует покинуть свой пост в 2022 году. Об этом он заявил во вторник, 25 мая.

— Уполномоченный назначается президентом РФ сроком на пять лет, одно и то же лицо не может занимать пост более чем два срока подряд. Мои полномочия заканчиваются в 2022 году, — сообщил омбудсмен.

Титова назначили на эту должность в 2012 году, отмечает ТАСС.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил способ снизить уровень бедности вдвое до 2030 года.

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