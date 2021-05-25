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Кудрин предложил способ снизить уровень бедности вдвое до 2030 года
Фото: Пресс-служба Госдумы

Кудрин предложил способ снизить уровень бедности вдвое до 2030 года

Татьяна Плотникова

Экономика

Существуют меры, позволяющие снизить уровень бедности в России вдвое раньше, чем к 2030 году. Об этом рассказал председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По мнению Кудрина, для достижения этой цели следует внедрять больше адресности в социальной политике, в том числе учитывая имущественный ценз. В частности, тот, кто имеет два дома и две машины уже не вправе претендовать на выплаты от государства.

Если исключить подобных получателей господдержки, останутся те, кому власти смогут помочь быстро поднять уровень жизни, отметил глава Счетной палаты.

Что касается конкретных разработок ведомства по борьбе с бедностью, Кудрин отметил, что говорить об этом еще рано, поскольку пока неясно, каким окажется окончательный вариант. К 1 июля правительство должно представить комплексный план по решению этой проблемы, глава Счетной палаты принимает участие в обсуждении данной темы, пишут «Известия».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что для главы государства Владимира Путина всегда самыми важными были люди, проблемы бедности, что и подтверждает его послание Федеральному собранию, оглашенное 21 апреля.

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бедностьАлексей КудринСчетная палата РФ
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