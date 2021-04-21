В Кремле рассказали, что является самым важным для Путина

Фото: Администрация президента РФ

Для президента России Владимира Путина всегда самыми важными были люди, проблемы бедности, что и подтверждает его послание Федеральному собранию, оглашенное 21 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, президент в своем обращении упомянул, настолько трудно всем пришлось, а также насколько актуальны проблемы доходов людей и проблемы бедности, сообщает РИА Новости.

— И в этой связи вот эта последовательная линия президента на оказание помощи тем, кто нуждается в первую очередь, она нашла свое, конечно, подтверждение в полный рост. Я думаю, что это наиболее важная часть для президента, — сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил правительству подготовить программу по снижению уровня бедности в России.

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