Психотерапевт назвала привычки, программирующие на бедность

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У каждого человека есть внутренний голос (его можно назвать и Внутренним Критиком), который отговаривает от интересных проектов, перспективных предложений, знакомств и путешествий — всего нового. Есть много людей, у которых он звучит слишком громко. Об этом рассказала психотерапевт Анна Стори.

— Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней, и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе, — отметила она.

Эксперт пояснила, что Внутренний Критик — это ранняя примитивная защита человека с самого рождения, ребенок выстраивает эту «крепость» для выживания в мире взрослых. Нопозже эта устаревшая система продолжает управлять действиями человека и портит ему жизнь, передает агентство «Прайм».

Стори сообщила, что, исходя из этого внутреннего голоса, у многих людей формируются привычки, которые программируют их на бедность. К ним относятся привычки жалеть себя, на всем экономить, паниковать, когда заканчиваются средства и оценивать в них все, что возможно. Люди, которые впали в кредитную зависимость, являются рабами привычки тратить больше, чем зарабатываешь, заключила психотерапевт.

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